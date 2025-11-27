Автор: Акпер Гасанов

Бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил на своей странице в социальной сети X, что Европа больше не может считать США союзником из-за плана американского президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта в Украине. Дипломат отметил, что США не консультируются с Европой по вопросам, напрямую затрагивающим её безопасность. Боррель подчеркнул, что "политика умиротворения" в отношении Трампа потерпела крах.

Он добавил, что уступки ЕС по военным расходам, цифровой дерегуляции, многонациональному налогообложению и поставкам энергоносителей не повлияли на действия США. По мнению Борреля, Европейский союз должен признать изменения в политике США и "отреагировать соответствующим образом". По сути, отставной европейский дипломат указал на то, что мир вступил в эпоху глубокой геополитической трансформации, где прежние гарантии безопасности, прежние союзы и прежние центры силы больше не работают так, как работали десятилетиями после окончания холодной войны.

Российско-украинское противостояние, начавшееся в 2014 году с аннексии Крыма и разжигания сепаратизма на Донбассе, стало тем самым историческим рубежом, после которого международная система перестала быть прежней. Когда же в феврале 2022 года это противостояние переросло в полномасштабную войну, которая длится уже почти четыре года, мир оказался втянут в ускоренный процесс переосмысления безопасности, суверенитета и глобальной ответственности.

Для Европы российско-украинская война стала ударом по фундаментальным представлениям о собственной защищённости. На протяжении десятилетий континент был уверен: США остаются гарантом его безопасности, как в период холодной войны, так и в постсоветскую эпоху. Но сегодня, в условиях новой американской политики, Европа впервые за долгое время вынуждена смотреть на происходящее иначе.

Политика президента Дональда Трампа в сфере международных отношений давно отличается жёстким прагматизмом и демонстративным отказом от глобального лидерства как "обязанности" США. Его подход к европейской безопасности строится на иных принципах: европейцы должны либо платить больше, либо сами обеспечивать свою оборону. Прав он или нет - вопрос отдельной дискуссии, в которой участвуют стратеги, экономисты и политики всего мира. Однако, независимо от оценок, факт остаётся фактом: Америка больше не стремится быть главным защитником Европы, и это стало частью новой реальности.

Боррель перечисляет уступки, на которые ЕС шёл в последние годы: по военным расходам, цифровому регулированию, налогообложению, энергетике. Но ни один из этих шагов не изменил курс Вашингтона. Евросоюз впервые столкнулся с ситуацией, когда его мнение не просто игнорируется - оно не считается необходимым элементом принятия решений.

Сегодня европейские лидеры обсуждают то, что ещё пять-семь лет назад казалось почти табуированным, - необходимость создания самостоятельной европейской системы безопасности, менее зависимой от США. И если раньше эти разговоры были теоретическими, то теперь они становятся практическими. Перед лицом потенциального длительного противостояния с Россией Европа понимает: опираться она должна не на внешнего арбитра, а на собственные силы, собственные армии, собственные ресурсы. Этот поворот становится одним из ключевых элементов новой мировая архитектуры.

И именно на фоне масштабных изменений особую актуальность приобретает опыт стран, которые смогли отстоять свои интересы в условиях глобальной турбулентности. Азербайджан является одним из ярчайших примеров подобного успеха. Благодаря продуманной стратегии Президента Ильхама Алиева наша страна смогла одержать победу в 44-дневной войне 2020 года, провести блестящую однодневную антитеррористическую операцию в сентябре 2023 года, завершив тридцатилетний конфликт и полностью восстановив свой суверенитет и территориальную целостность.

И все эти успехи были достигнуты вопреки позиции стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Ими планировалось всё что угодно, кроме реального освобождения оккупированных территорий. Однако Азербайджан доказал, что даже небольшое государство может добиться торжества международного права, если у него есть политическая воля и дипломатическая гибкость руководства страны, экономическая устойчивость и выстроенная годами современная армия.

А главное - если у руководства страны есть стратегическое видение будущего. Азербайджану в этом плане повезло - во главе нашего государства стоит один из самых ярких политических деятелей современности, Президент Ильхам Алиев. Благодаря его стратегии, Баку проявил себя не как объект глобальной политики, а как её субъект, способный самостоятельно принимать решения и воплощать их в жизнь.

И на фоне того, как Европа ищет способы адаптироваться к новой реальности, азербайджанский опыт приобретает особую значимость. Он показывает, что суверенитет нужно не декларировать, а защищать. Азербайджан показал, что геополитическое мышление и грамотное использование ресурсов позволяют добиться того, что крупные державы считали невозможным. А главное - азербайджанский пример демонстрирует, что даже небольшая страна способна защитить свои интересы и добиться справедливости в сложном и стремительно меняющемся мире.