В Таиланде паром столкнулся с мощной волной

Паром, курсирующий между островами Ко Тао и Самуи на юге Таиланда, столкнулся с большой волной, которая смыла за борт часть багажа.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Среди пострадавших и потерявших свой багаж много туристов.