В Таиланде паром столкнулся с мощной волной - ВИДЕО Паром, курсирующий между островами Ко Тао и Самуи на юге Таиланда, столкнулся с большой волной, которая смыла за борт часть багажа. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Среди пострадавших и потерявших свой багаж много туристов.
