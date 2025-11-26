На Камчатке начал извергаться вулкан

Вулкан Безымянный на Камчатке начал извергаться и выбросил пепел на высоту более 11 километров.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Сейчас облако пепла размером 70х50 км дрейфует в северо-восточном направлении.