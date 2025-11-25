https://news.day.az/politics/1797921.html Глава МИД Азербайджана посетил Ватиканскую апостольскую библиотеку - ФОТО Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов посетил Ватиканскую апостольскую библиотеку в рамках официального визита в Ватикан. Как сообщает Day.Az, соответствующей публикацией глава МИД поделился в своем аккаунте в соцсети Х.
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов посетил Ватиканскую апостольскую библиотеку в рамках официального визита в Ватикан.
Как сообщает Day.Az, соответствующей публикацией глава МИД поделился в своем аккаунте в соцсети Х.
"Эта уникальная сокровищница истории человечества напоминает нам о силе диалога, сохраняемой в рукописях и текстах на протяжении веков. Азербайджан, обладающий богатой традицией мультикультурализма, гордится продвижением такого межкультурного обмена, ведущего к более глубокому взаимопониманию во имя нашего общего будущего", - отметил Джейхун Байрамов.
