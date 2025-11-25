Автор: Али Гасымов

Армения, судя по последним сообщениям, решила окончательно доказать, что понятие "мир" в ее политическом словаре означает лишь паузу между закупками оружия. Пока премьер-министр Пашинян на международных трибунах рассказывает о "беспрецедентной готовности" к миру, его правительство собирается подписать крупнейший в истории страны оружейный контракт с Индией - аж на 3,5-4 миллиарда долларов. Для государства с ВВП около двадцати миллиардов это не просто амбициозная трата, это заявление о том, что финансовая логика, экономическая устойчивость и элементарное здравомыслие выведены за скобки. Если кто-то думал, что Ереван после 2020 года сделал выводы, новости о закупке Су-30МКИ показывают, что выводы сделаны не те.

Индия, в свою очередь, решила поиграть в большую геополитику, хотя карты в этой игре у нее, мягко говоря, странные. Нью-Дели хочет продать вооружение на миллиарды Армении, одновременно с этим надеясь, что его грузовые поезда когда-нибудь пойдут по коридору "Север-Юг" через Азербайджан. Индия делает вид, что не замечает очевидного. Поставляя оружие стороне, которая публично говорит одно, а делает другое, она подрывает собственные долгосрочные интересы в регионе. "Север-Юг" - проект, где Индия рассчитывает на одну из ключевых ролей, но роль эта невозможна без конструктивных отношений с Баку. И если индийская дипломатия действительно считает, что можно одновременно вооружать Армению и рассчитывать на облегчение транзита через Азербайджан, то это показатель не самостоятельной стратегии, а ее отсутствия.

Когда Азербайджан и Армения - впервые за десятилетия - движутся по повестке мира, обсуждают открытие коммуникаций, снижение напряженности и подписание мирного соглашения, вмешательство Индии с многомиллиардными поставками вооружений выглядит не просто неуместным, а откровенно контрпродуктивным. Когда Нью-Дели мог бы поддержать тенденцию к стабилизации, она вкладывает ресурсы в то, что объективно усиливает недоверие и никак не способствует миру. Индийская политика фактически вступает в противоречие с мирным процессом, поддерживаемым международными посредниками, и выглядит попыткой разжечь конфронтацию там, где стороны впервые подошли к реальному шансy договориться.

Но вернемся к Армении, где реальность вновь вступает в конфликт с декларациями. Ереван заявляет о стремлении к миру, но все делает так, будто готовится к повторению старых ошибок. Государственный долг с 2018 года вырос более чем на 80%, но власти решили, что это прекрасный момент для многомиллиардных закупок. В стране, где экономические проблемы обсуждаются чаще, чем политические решения, где молодежь массово уезжает, а граждане жалуются на отсутствие перспектив, правительство тратит деньги на технику, которая не в состоянии изменить стратегический расклад. Здесь невольно возникает вопрос о том, может ли Армения позволить себе такие траты? Ответ очевиден - нет. Но еще более очевидно, что Ереван не первый год пытается жить в реальности, где экономика подстраивается под политические фантазии.

Закупка вооружений Арменией превращается не в вопрос безопасности, а в очередную демонстрацию того, что страна продолжает путать реальные возможности с воображаемыми. Мир в регионе становится все более востребованным и все более достижимым, но Армения делает все, чтобы этот процесс затянуть. Ирония в том, что, пытаясь создать иллюзию силы, она лишь ослабляет собственные позиции и делает будущее своей страны еще более неопределенным. Мир, развитие и интеграция - это путь, ведущий вперед. Милитаризация и долги - путь, ведущий в тупик. Но, судя по последним сообщениям, Ереван снова выбирает именно тупик, надеясь, что на этот раз он окажется не таким глубоким. Но он окажется таким же, как всегда.