В Европе продали антикварную монету по рекордной цене

Европейский аукционный дом Numismatica Genevensis SA продал золотую монету испанского короля Филиппа III за рекордные для Европы $3,5 млн.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС.

Торги проходили в Женеве. Проданная монета была первой в истории Испании монетой номиналов в сто эскудо и была отчеканена в 1609 году. Вес монеты составляет 339 г - это самая крупная монета, отчеканенная испанской короной за весь семнадцатый век. Историки отмечают, что данная монета была создана в единственном экземпляре и предназначалась не для торговли, а для демонстрации престижа короны. На монете изображены гербы Кастилии и Леона, Арагона, Португалии, Австрии, Бургундии, Брабанса и других территорий.

Личности покупателя и продавца не уточняются.

Филипп III родился в Мадриде в 1578 году и пришел к власти в возрасте 20 лет. Его правление запомнилось религиозным фанатизмом и ростом государственного долга страны, а также изгнанием из страны морисков - 500 тыс. жителей мавританского происхождения.

