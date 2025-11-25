https://news.day.az/officialchronicle/1797847.html

Территория Свободной экономической зоны Алят увеличивается на 1453 гектара - УКАЗ

Для Свободной экономической зоны Алят будет приобретено 1453 гектара земли. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим соответствующий указ. Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено обеспечить решение вопросов, вытекающих из настоящего документа.