Территория Свободной экономической зоны Алят увеличивается на 1453 гектара - УКАЗ
Для Свободной экономической зоны Алят будет приобретено 1453 гектара земли.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим соответствующий указ.
Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено обеспечить решение вопросов, вытекающих из настоящего документа.
