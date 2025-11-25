Автор: Габиль Аширов, Azernews

В то время как информационная война и распространение дипфейков набирают беспрецедентный размах, вызывает сожаление тот факт, что отдельные международные медиа, стремящиеся к дешевой популярности, придумывают абсурдные фантазии и откровенную ложь, которую другие затем с энтузиазмом распространяют, даже не отдавая себе в этом отчета. Это стало привычкой для сайтов, склонных к провокациям и лишенных профессиональных стандартов. Это одна сторона проблемы, но главная - в той наглой лжи, которая в последние дни активно тиражируется. Одной из таких фантазий, которую пытаются навязать обществу, является заявление о том, что "Азербайджан тайно продал Украине самолеты Су-22".

Прежде всего отметим, что Су-22 - это экспортная версия Су-17. Хотя в свое время этот самолет занимал заметное место в военной авиации, сегодня он считается устаревшим и остается лишь в арсеналах нескольких стран. Что касается Азербайджана, то, согласно некоторым опубликованным источникам, в стране могли сохраняться лишь отдельные Су-17, оставшиеся в наследство от советского периода, однако нет ни официальной, ни неофициальной информации, подтверждающей наличие Су-22 в вооруженных силах страны. Более того, самолеты Су-17 давно выведены из эксплуатации в Азербайджане.

Помимо этого возникает вопрос: насколько вообще такое вооружение могло бы быть полезно Украине? Как известно, Россия значительно превосходит Украину по экономике, численности населения, природным ресурсам и военно-техническим возможностям. На протяжении трех лет Украина проявляет выдающуюся стойкость в условиях войны с Россией, опираясь прежде всего на ограниченный набор высокотехнологичного оружия, позволяющего компенсировать подавляющие преимущества России.

В последнее время Украина ведет переговоры со Швецией о получении современных истребителей Gripen, а также с Францией - о Rafale. На этом фоне возникает вполне логичный вопрос: действительно ли стране вроде Украины нужны устаревшие самолеты "на металлолом" из 1960-х годов, модели, которые даже их производитель, Россия, перестал выпускать еще в 1990-е и давно убрал из собственного арсенала? Может ли самолет Су-22 реально изменить баланс сил на поле боя в пользу Украины?

Учитывая технические возможности Су-22, можно с уверенностью сказать, что такие самолеты-металлолом не принесут Украине никакой пользы. Напротив, они станут обузой с точки зрения обслуживания и безопасности пилотов. Проще говоря, это утверждение полностью абсурдно. Азербайджан никогда не имел Су-22, а Киев не утратил стратегическое мышление до такой степени, чтобы тратить деньги на устаревший металлолом в войне, где решающую роль играют современные технологии.

Отсюда возникает фундаментальный вопрос: каков смысл распространения подобной информации? Стиль исходной публикации, в которой появилась эта новость, говорит сам за себя. Прочитав весь материал, создается впечатление, что-либо его авторы не владеют реальными фактами, либо намеренно пытаются создать негативный образ Азербайджана. Статья начинается с одного предложения о так называемой продаже Су-22, а затем весь текст посвящается отношениям между Азербайджаном и Россией - классическая попытка "создать драму там, где ее нет".

Очевидно стремление внести раскол в отношения между Азербайджаном и Россией, представить Азербайджан как "бывшего союзника", который якобы отдаляется от Москвы. Само выражение "бывший союзник России" вызывает недоумение. Если же речь идет о Декларации о союзническом взаимодействии, подписанной в Москве в 2022 году между Азербайджаном и Российской Федерацией, то следует отметить, что этот документ продолжает действовать.

Не стоит забывать, что у Азербайджана есть аналогичное соглашение и с Турцией. Пусть оно и не идентично, но сопоставимые договоры существуют также с рядом других государств. Если сегодня провести уличный опрос в Баку, задав вопрос: "Кто является союзником Азербайджана?", - ответы будут разными. В Азербайджане понятие союзничества воспринимается как отношения, основанные на взаимном уважении, дружбе и братстве. Это отражает многовековой принцип нейтральности, лежащий в основе внешней политики страны.

Еще во времена Кавказской Албании правитель Джаваншир лавировал между Хазарским каганатом, Персией и Арабским халифатом. Позднее, во времена Ширваншахов, Азербайджан выстраивал баланс между Тимуридами, Золотой Ордой, Османской империей и Ираном. Нейтральность была и остается постоянным ориентиром внешней политики Азербайджана. Благодаря именно этому подходу страна смогла сохранить национальную идентичность на протяжении тысячелетий, несмотря на вторжения могущественных империй. И этот принцип не намерены менять.

Говоря иначе, Азербайджан неизменно признает территориальную целостность Украины и оказывает гуманитарную помощь всякий раз, когда это возможно. Фактически Азербайджан входит в число лидеров среди бывших советских республик по объему гуманитарной поддержки Украины. Обвинять Азербайджан в том, чего он не делал, тем более в настолько нелогичном действии, - это, мягко говоря, клевета.

Проще говоря, те, кто намеренно пытаются представить Азербайджан "форпостом России", должны усвоить: Баку никогда не склонялся под давлением великих держав, не вступал в созданные ими блоки и не проводил свою внешнюю политику под диктовку какого-либо государства.