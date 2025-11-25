Искусственный интеллект, внедренный в совместную платформу DHA и Trend, позволит объединить многие СМИ стран D-8 и ОТГ

Единственная ​​​​​​азербайджано-турецкая медиаплатформа - DHApress.com провела масштабную цифровую трансформацию, внедрив технологии искусственного интеллекта (ИИ) в процессы новостного производства, которая позволит подключить к этому проекту многие СМИ стран D-8 и Организации тюркских государств (ОТГ).

Эта трансформация поможет журналистам оптимизировать редакционные ресурсы, оперативнее собирать информацию, анализировать большие массивы данных, формировать новостную ленту и подготавливать материалы с ещё большей точностью и глубиной. ИИ будет самостоятельно управлять, регулировать и переводить новостные материалы на множество языков, а также участвовать в формировании новостной картины дня на портале.

Новые инструменты повышают скорость работы редакции, минимизируют рутинные процессы и позволяют сосредоточиться на самом важном - создании качественного, проверенного контента.

Благодаря модернизации платформа становится готовой к подключению ведущих медиа стран организации D-8 и ОТГ, что открывает новые возможности для формирования единого медиапространства и обмена оперативным информационным контентом на международном уровне.