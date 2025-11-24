Глава МИД Франции и Аббас Арагчи обсудят ядерную программу Ирана

Министр иностранных дел Франции Жан Ноэль Баро проведёт в Париже встречу с иранским коллегой Аббасом Арагчи.

Как передает Day.Az со ссылкой на МИД Франции, встреча состоится 26 ноября.

На встрече будут обсуждаться ядерная программа Ирана и сотрудничество с МАГАТЭ.

Министры также обсудят судьбу двух граждан Франции, освобождённых из-под стражи в Иране, но которым запрещён выезд из страны.