Взимается ли комиссия при оплате штрафов?

С 1 ноября этого года, в соответствии с требованиями провайдеров, осуществляющих прием штрафных платежей, на оплату штрафов введена комиссия.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Центральном банке, отвечая на запрос Qafqazinfo.

Также разъяснено, в каких банках действует комиссия:

"Комиссия в размере 0,40 маната, взимаемая при оплате, применяется во всех банках по единому принципу. При оплате через Правительственный платежный портал плата за пользование системой не взимается. Порядок удержания платы за сбор платежей определяется соответствующей обслуживающей организацией".

В ЦБ также отметили, что применяемая комиссия касается исключительно штрафов, назначенных в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях за нарушения правил дорожного движения.