https://news.day.az/azerinews/1797602.html
Azərbaycan və Bruney-Darüssalam diplomatik münasibətlərin 30 illiyini qeyd edir
Bu gün Azərbaycan və Bruney-Darüssalam arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30-cu ildönümüdür.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan XİN-in "X" sosial şəbəkə hesabındakı paylaşımında qeyd olunub.
"Bruney-Darüssalam hökumətinə və xalqına səmimi təbriklərimizi və ən xoş arzularımızı çatdırırıq", - paylaşımda vurğulanıb.
