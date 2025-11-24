https://news.day.az/world/1797446.html

Цены на золото упали

Стоимость тройской унции золота на нью-йоркской товарной бирже COMEX снизилась на 37,2 доллара и достигла отметки 4 078,8 доллара. Как передает Day.Az, серебро подешевело на 0,3 доллара - до 50,26 доллара за тройскую унцию.