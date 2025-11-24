Часы утонувшей на «Титанике» семейной пары продали за миллионы долларов

Часы утонувшей в 1912 году на "Титанике" семейной пары проданы на аукционе за рекордные 2,33 миллиона долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом следует из данных аукционного дома Henry Aldridge and Son.

Карманные часы были сняты с тела одного из богатейших пассажиров корабля Исидора Штрауса, совладельца американской сети универмагов "Macy's". Стрелка часов золота 750-й пробы бренда Jules Jurgensen остановилась на отметке 2:20 - времени, когда корабль ушел под воду.

Известно, что жена предпринимателя Ида решила отказаться от места в спасательной лодке, чтобы не оставлять мужа одного. История последних минут жизни Исидора и Иды Штраус вошла в фильм "Титаник" Джеймса Кэмерона.