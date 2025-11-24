https://news.day.az/world/1797419.html Террорист подорвался у здания федполиции в Пакистане - ВИДЕО В пакистанском городе Пешавар ликвидировали двух террористов, пытавшихся атаковать штаб-квартиру федеральной полиции. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает телеканал Samaa. Отмечается, что злоумышленники были остановлены у ворот здания.
Террорист подорвался у здания федполиции в Пакистане - ВИДЕО
В пакистанском городе Пешавар ликвидировали двух террористов, пытавшихся атаковать штаб-квартиру федеральной полиции.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает телеканал Samaa.
Отмечается, что злоумышленники были остановлены у ворот здания. Один террорист подорвал себя у первых ворот, в то время как еще один нападавший был ликвидирован сотрудниками полиции.
Отмечается, что в результате нападения трое полицейских получили несовместимые с жизнью ранения. Еще трое человек пострадали - два правоохранителя и одно гражданское лицо.
