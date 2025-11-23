Ford объявил редкую отзывную кампанию

Американская фирма Ford объявила редкий отзыв своих автомобилей - компания отзовет для ремонта всего по одному экземпляру моделей Maverick и Escape 2025 года выпуска.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает carscoops.com.

Причиной стала ошибка поставщика: два электрических усилителя тормозов получили неправильно изготовленные крышки блока управления. В результате температура внутри модуля может повышаться выше допустимого уровня. Это создает риск повреждения электронной платы и отказа усилителя торможения.

Дилеры бренда бесплатно заменят весь узел.