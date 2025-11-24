Тим Кук не спешит уходить с поста CEO Apple

Тим Кук, вопреки слухам, в ближайшие полгода не покинет пост генерального директора (CEO) корпорации Apple.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил известный инсайдер и журналист издания Bloomberg Марк Гурман.

Поводом для заявления Гурмана стала публикация Financial Times (FT), которая со ссылкой на осведомленные источники сообщила об активизации подготовки к смене руководства в Apple. Издание утверждало, что совет директоров и топ-менеджеры Apple намерены объявить о перестановках сразу после публикации квартального отчета в январе 2026 года. Такой график, по мнению FT, позволил бы новой команде укрепить свои позиции до ключевых событий года - конференции для разработчиков WWDC в июне и традиционного анонса новых iPhone в сентябре.

Однако Гурман категорически не согласен с такой оценкой, называя прогноз коллег "ложью". Его собственные источники указывают на то, что, хотя вице-президент по разработке оборудования Джон Тернус и рассматривался как потенциальный преемник и даже получил ряд дополнительных обязанностей, никаких сигналов о его назначении на пост CEO к середине 2026 года нет.

В кулуарах Apple считается, что 65-летний Тим Кук, возглавляющий компанию с 2011 года, по-прежнему полон энтузиазма и глубоко погружен в свою работу. Прогнозируется, что даже после ухода с оперативной должности он сохранит свое влияние в компании, с высокой вероятностью заняв пост председателя совета директоров.