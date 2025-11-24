https://news.day.az/sport/1797569.html "Туран Товуз" забил свой 150-й гол в Мисли Премьер-лиге "Туран Товуз" забил свой 150-й гол в высшем дивизионе чемпионатов Азербайджана. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), юбилейный мяч был оформлен в матче XII тура Мисли Премьер-лиги. В гостевой игре против "Араз-Нахчыван" (1:1) автором 150-го гола стал Айхан Гусейнов.
"Туран Товуз" забил свой 150-й гол в Мисли Премьер-лиге
"Туран Товуз" забил свой 150-й гол в высшем дивизионе чемпионатов Азербайджана.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), юбилейный мяч был оформлен в матче XII тура Мисли Премьер-лиги.
В гостевой игре против "Араз-Нахчыван" (1:1) автором 150-го гола стал Айхан Гусейнов.
Команда из Товуза достигла этой отметки в своем 120-м матче. В общей сложности клуб забил 83 мяча дома и 67 - на выезде.
Отметим, что дебют "Туран Товуз" в Мисли Премьер-лиге состоялся в сезоне 2022/2023, а первый гол команда забила 13 августа 2022 года в гостевом матче против "Сабаила" (1:0). Его автором стал Натан Одува.
