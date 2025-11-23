Обнародовано состояние госпитализированных в результате пожара в Баку

Еще двое человек, проходивших лечение в токсикологическом отделении Клинического медицинского центра в связи с пожаром, произошедшим в жилом доме по улице М. Сеидова в Ясамальском районе Баку 21 ноября, выписаны домой на амбулаторное лечение.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Клинический медицинский центр.

Сообщается, что пять человек продолжают лечение.

Состояние одной из них (женщины) оценивается как тяжёлое. Пациентка подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких", - отмечается в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в многоэтажном жилом доме, расположенном на улице Мирали Сеидова в Ясамальском районе Баку, произошёл пожар, в результате которого погибли 3 человека и 27 человек отравились дымом.