Москва должна сдерживать собственные рупоры вроде Соловьева

Очевидно, что Россия не намерена и объективно не способна проводить "СВО" против Центральной Азии. Однако сама возможность подобных угроз в публичном пространстве создает еще один барьер на пути конструктивного сотрудничества. Это подрывает многолетние усилия Москвы по формированию образа партнера, а не метрополии. Власти России должны дистанцироваться от подобного эпатажа. Иначе стратегические интересы страны будут подтачиваться не внешними противниками, а внутренней несдержанностью собственных рупоров, вроде Соловьева.

Об этом сказал в комментарии Day.Az кыргызский политолог Марс Сариев.

Агрессивная риторика отдельных российских пропагандистов воспринимается чувствительно, отметил он. Последние выпады Владимира Соловьева взбудоражили пространство от Южного Кавказа до Центральной Азии. Формально эти заявления не являются официальной позицией Москвы, но в реальной политике значение имеет не только формальный статус, а сигнал, который считывают элиты и общества соседних стран, считает Сариев.

"Если допустить, что между крупными центрами силы действительно существует негласное понимание по разделу сфер влияния - урегулирование украинского вопроса, признание доминирующей роли России и Китая в Центральной Азии, поиск конструктивного решения тайваньской проблемы, - то именно такая эпатажная риторика подрывает эти тонкие договоренности. Подобные высказывания разрушают доверие и усиливают тревожность в регионе. Системная политика требует предсказуемости и уважения к суверенитету соседей. Милитаристские фантазии одиозных пропагандистов работают ровно в противоположную сторону - они превращают даже нейтральные инициативы, такие, как учения в рамках ОТГ, в источник тревоги и недоверия", - сказал кыргызский эксперт.

Напомним, что на саммите ОТГ в Габале в октябре прошлого года Президент Ильхам Алиев выступил с инициативой о проведении совместных учений странам Организации тюркских государств. В интервью местным телеканалам в начале января глава государства, коснувшись этой темы сказал: "Мы сейчас посылаем наши месседжи по различным дипломатическим каналам. Если будет достигнуто общее согласие, тогда в этом году мы увидим эти учения. Если же увидим, что учения не состоялись, тогда нужно будет спросить: "Кто это не поддержал?". Но я надеюсь, что все страны-члены это поддержат".

Комментируя эти заявления, Марс Сариев отметил, что задержка с поддержкой инициативы объясняется не изменением отношения к самой идее сотрудничества, а радикально иной международной средой. По словам политолога, в последние два года тюркские государства неоднократно проводили военные учения в двустороннем и многостороннем формате. Например, в октябре прошлого года в Самаркандской области прошли совместные учения "Единство - 2025" с участием военнослужащих Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. В 2025 году только между Азербайджаном и Турцией совместные маневры проводились аж 25 раз.

"Но сегодня ситуация иная. Мир входит в фазу жесткого блокового противостояния. На фоне общего роста нестабильности усиливается напряженность на Ближнем Востоке, в Африке и в ряде других стратегически значимых регионах мира. В такой ситуации военные маневры регионального масштаба могут быть восприняты как часть глобальной конфигурации сил. Внерегиональными игроками они могут рассматриваться сквозь призму принадлежности к одной из сторон мирового противостояния. Осторожность стран ЦА, думаю, связана с этим", - сказал кыргызский политолог.

Лейла Таривердиева