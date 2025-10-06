ОТГ превращается в центр силы Глобального Юга

Автор: Лейла Таривердиева

"Наша политика - усиливать Организацию тюркских государств. Это большая география, большая территория, большая военная сила, большая экономика, природные ресурсы, транспортные пути, молодое население, растущее население, и мы - народы одного рода, одних корней. Может ли быть единство сильнее этого? Конечно же, нет. Мы должны общими усилиями сделать так, чтобы Организация тюркских государств превратилась в важного актора и центр силы на глобальной арене. Этого мы можем добиться только вместе".

Об этом сказал в своей инаугурационной речи 14 февраля 2024 года Президент Ильхам Алиев.

16 лет назад Азербайджан был одним из инициаторов и движущей силой объединения тюркских стран, и на сегодня благодаря активной дипломатии азербайджанского лидера Организация тюркских государств превращается в реального игрока на мировой арене. Всеми понято и принято, что ОТГ - это серьезная и крепко стоящая на своих ногах организация, объединяющая страны, у которых очень много общего и которые хотят говорить друг с другом и слышать друг друга.

Во вторник в Габале начинает работу XII Саммит Организации тюркских государств.

В понедельник Президент Азербайджана Ильхам Алиев уже провел ряд встреч с прибывшими гостями. Глава государства принял в Габале председателя Совета старейшин ОТГ Бинали Йылдырыма и генерального секретаря Организации Кубанычбека Омуралиева. Состоялись встречи главы Азербайджана с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном,Президентом Турецкой Республики Северного Кипра Эрсином Татаром.

Сегодня руководители стран тюркского мира в очередной раз собрались вместе, чтобы обсудить самые актуальные и серьезные вопросы внутренней и мировой повестки. Внутренние вопросы ОТГ - это интеграция транспортно-логистических маршрутов, экономическое сотрудничество, сближение в сферах гуманитарного и культурного спектра. Мирная обширная повестка, нацеленная на развитие и процветание наших стран и народов. И, конечно же, тема безопасности. Безопасность - это основной вопрос, стоящий сегодня перед миром. И перед странами "тюркского пояса" в том числе.

Имеющиеся сегодня риски и угрозы касаются не только политики, но и экономики. Все, что происходит в рамках ОТГ, все рекомендации, которые вырабатываются, все те решения, которые принимаются, так ли иначе рефлексируют по поводу ситуации в мире и являются консолидированным ответом тюркских государств на происходящее по периметру их границ. Пространство ОТГ на сегодня является одним из самых безопасных и стабильных пространств на нашем континенте. Но это не значит, что нет рисков, формирующихся вне нашего региона и потенциально представляющих угрозу для нас. В ходе XII Саммита ОТГ будут определены общие стратегические цели тюркского мира и разработаны механизмы для совместной работы. Вместе тюркские страны могут многое сделать, исходя из единства исторических, культурных корней, общих политических и экономических интересов.

Страны ОТГ как активные участники политических и экономических процессов на континенте, не могут не ощущать на себе негативное влияние происходящих в мире конфликтов и экономических войн. Но как члены интеграционной организации, единого пространства, связанного многими узами, они могут вырабатывать решения, направленные на нейтрализацию или хотя бы смягчение этих негативных влияний. Одним из путей достижения этой цели является, например, Средний коридор. Еще одним важным моментом является то, что страны ОТГ не только поддерживают мир между собой, но и не ищут себе противников в соседних регионах. Это является фактором, снижающим риски конфликтов и прочих недружественных проявлений, способных повлиять на планы Организации тюркских государств. Этот фактор, в свою очередь, делает тюркскую платформу привлекательной для других акторов.

Помимо официальных саммитов, по предложению Азербайджана в рамках ОТГ начали проводиться и неформальные. Между странами-членами есть очень много вопросов, требующих обсуждения, поэтому формат неформальных саммитов приветствовался участниками.

XI Саммит ОТГ состоялся в ноябре 2024 года в Бишкеке. В июле того же года в Шуше прошла неформальная встреча в верхах, на которой была принята историческая "Карабахская декларация". Этот обширный документ из 31 пункта охватывает все сферы взаимодействия тюркских государств. Было обозначено, что страны ОТГ должны ставить более амбициозные цели, учитывая свой потенциал в глобальном масштабе. "Карабахская декларация" определила повестку Организации. Основными ее пунктами стали транспортные маршруты, логистика, климатическое сотрудничество и устойчивое развитие.

Как отмечал ранее Президент Ильхам Алиев, Азербайджан всегда имел ясную, четкую позицию в вопросе укрепления ОТГ. Этот институт начинался как просто консультативная группа стран, совет, но затем, по мере прояснения ситуации и имеющегося потенциала, Совет сотрудничества тюркоязычных государств был преобразован в Организацию тюркских государств.

В мае текущего года в Будапеште прошло неформальное заседание Совета глав государств ОТГ, основными темами которого были вопросы транспортной связанности и безопасности. Выступая на встрече, Президент Ильхам Алиев сообщил, что Азербайджан в целом вложил в государства-члены организации более 20 миллиардов долларов. В 2024 году объем грузоперевозок из Турции и стран Центральной Азии через Азербайджан составил 11 миллионов тонн, пропускная способность железной дороги Баку-Тбилиси-Карс благодаря азербайджанским инвестициям была доведена до 5 миллионов тонн.

В интервью "Аль-Арабия", отвечая на вопрос о сотрудничестве на тюркоязычном пространстве, Президент сказал:

"Нас объединяют наши корни, что делает организацию уникальной. Если рассмотреть другие международные организации, то не все из них объединены общей этнической составляющей. Да, мы разные народы, но у всех нас общие корни, восходящие к тюркскому этносу. Кроме того, у нас растущее население, что также является важным фактором для каждой страны. Когда это подкрепляется экономическим развитием, это - преимущество...

То же самое и с транспортной инфраструктурой. Когда мы говорим о сегодняшнем дне, о коридорах, нас невозможно обойти стороной. Это невозможно. Наши территории, наши объекты должны быть использованы. Также важно, что во всех странах-членах организации обеспечена политическая стабильность, между всеми странами налажены дружеские отношения, что действительно делает организацию уникальной. Поэтому нам нужно укреплять ее и делать это конкретными проектами, инвестициями в энергетику, транспорт, культурные проекты".

Напомним, что Совет сотрудничества тюркоязычных государств был учрежден на саммите в Нахчыване 3 октября 2009 года Азербайджаном, Турцией, Казахстаном и Кыргызстаном. Подписание Нахчыванского соглашения положило начало формированию институциональной структуры тюркских государств и их тесной интеграции. Это событие имело большое историческое и политическое значение, и не только в масштабах нашего региона, но и мира. В последние годы тюркское братство получило институциональное развитие. В ноябре 2021 года в Стамбуле состоялся VIII Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Это был исторический форум, на нем было принято Постановление о переименовании Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Организацию тюркских государств. Переход организации в новое качество показал, что тюркский мир перестает быть просто обозначенным виртуально географическим пространством, а включается в категорию мировых сил, способных влиять на политические и экономические процессы. Не случайно после этого заговорили о перспективе трансформации Организации в Союз.

В 2018 году статус наблюдателя в Тюркском совете получила страна Евросоюза - Венгрия, в 2021-м - Туркменистан, в 2022 - Турецкая Республика Северного Кипра, а в 2019-м Узбекистан стал полноправным членом Тюркского совета. Ожидается, что Туркменистан станет членом ОТГ уже в этом году. Об этом позволяют говорить не только прогнозы экспертов, но и динамика развития отношений между Баку и Ашхабадом.

Азербайджан, как один из главных двигателей тюркского сближения и авторов инициатив в рамках ОТГ, стремится к развитию и расширению Организации. Уже сейчас в мире к ОТГ перестали относиться свысока, ее больше не считают "кружком" и стремятся к сотрудничеству с ней. Быть рядом выгодно и безопасно. Если тюркский мир будет един, он сможет заботиться не только о своей безопасности, но станет гарантом стабильности и для соседних с ним регионов. Сегодня пространство ОТГ находится под пристальным вниманием всего мира. И в плане стратегической важности этого региона, и в плане его природных богатств. Приходит понимание того, что к тюркскому пространству следует относиться серьезно. Это не объединение развивающихся стран, являющихся сырьевыми придатками держав. Это организация, сплотившая части единого исторического и мощного тюркского пояса, "перепоясавшего" Евразийский континент и играющего на нем все более важную роль. Можно смело говорить о том, что ОТГ превращается в центр экономической и геополитической силы Глобального Юга.

"...я вижу эту организацию в будущем как одного из важных глобальных игроков. Наше видение заключается в том, чтобы превратить ОТГ в глобального игрока на международной арене, который будет заниматься не только нашими внутренними проблемами, но и сможет сыграть стабилизирующую, положительную роль на международной арене. И при этом будет создавать возможности для своих соседей, демонстрируя, что на такой огромной территории можно построить прочное единство, которое является не угрозой для кого-то, а наоборот, предоставляет возможности для многих", - сказал в недавнем интервью "Аль-Арабия" Президент Азербайджана.

Важно подчеркнуть, что интегрированное тюркское пространство не представляет никакой угрозы для соседей. Долгое время тюркским фактором пытались пугать мир. Хочется надеяться, что естественный процесс сближения родственных народов больше не будет темой политических спекуляций.

Единство, направленное на сотрудничество и процветание это всегда вклад в общее развитие и процветание мира. Кстати, миру следовало бы поучиться у тюркских стран, как объединяться не "против", а "для".

Роль Азербайджана в этих процессах неоспорима. Без инициативности и организаторского таланта азербайджанского лидера ничего бы не получилось. Чтобы поднять вопрос тюркского единства на постсоветском пространстве, нужно было обладать большой смелостью. Азербайджан - это та сила, которая не только организует и дисциплинирует, но и активно содействует сближению партнеров по ОТГ и разрешению существующих между ними недопониманий. Еще раз возвращаясь к Туркменистану, отметим, что активизация дистанцировавшегося прежде от тюркского проекта Ашхабада - это заслуга Баку.

Не исключено, что ОТГ будет расширяться и дальше. На примере Венгрии, очень активно участвующей в деятельности Организации, можно видеть, что у тюркского огня есть место всем. Всем, кто пришел с добрыми намерениями.