Президент Ильхам Алиев: Азербайджан вложил в экономики тюркских стран инвестиций на более 20 миллиардов долларов

Азербайджан вложил в экономики тюркских стран инвестиций на более 20 миллиардов долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на неформальном заседании Совета глав государств Организации тюркских государств в Будапеште.

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