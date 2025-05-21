Президент Ильхам Алиев принимает участие в неформальном заседании Совета глав государств ОТГ в Будапеште

21 мая в столице Венгрии Будапеште началось неформальное заседание Совета глав государств Организации тюркских государств.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принимает участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретил главу нашего государства.

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