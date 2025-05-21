https://news.day.az/officialchronicle/1754440.html Президент Ильхам Алиев принимает участие в неформальном заседании Совета глав государств ОТГ в Будапеште - ФОТО 21 мая в Будапеште стартовал неформальный саммит Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ). Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принимает участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев принимает участие в неформальном заседании Совета глав государств ОТГ в Будапеште - ФОТО
21 мая в столице Венгрии Будапеште началось неформальное заседание Совета глав государств Организации тюркских государств.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принимает участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретил главу нашего государства.
Новость обновляется
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