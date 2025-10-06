Президент Ильхам Алиев принял в Габале генерального секретаря Организации тюркских государств

6 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял в Габале генерального секретаря Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбека Омуралиева.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе беседы с удовлетворением были отмечены встречи главы нашего государства с Кубанычбеком Омуралиевым.

Генеральный секретарь поздравил Президента Ильхама Алиева с достигнутыми в Вашингтоне при свидетельстве Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа результатами, связанными с мирной повесткой между Азербайджаном и Арменией.

Глава государства поблагодарил за поздравления.

Кубанычбек Омуралиев выразил Президенту Ильхаму Алиеву признательность за поддержку Азербайджаном повышения международного авторитета Организации тюркских государств, укрепления сотрудничества между странами-членами и странами-наблюдателями.

На встрече было подчеркнуто, что предстоящий в Габале 12-й Саммит Совета глав государств Организации тюркских государств посвящен теме "Региональный мир и безопасность", отмечено, что в рамках мероприятия будут обсуждаться актуальные вопросы, стоящие в повестке дня организации.

Глава государства выразил уверенность, что этот саммит будет способствовать укреплению дружбы, солидарности и партнерства в тюркском мире.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между нашей страной и ОТГ.