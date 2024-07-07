Полный текст "Карабахской декларации" Саммита ОТГ, принятой в Шуше

Как уже сообщалось, 6 июля в Шуше подписана "Карабахская декларация неформального Саммита Организации тюркских государств".

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет текст Декларации:

"Карабахская декларация неформального Саммита Организации тюркских государств

6 июля 2024 года в г. Шуша по инициативе Азербайджанской Республики состоялся неформальный Саммит Организации тюркских государств (далее - ОТГ) на тему "Построение устойчивого будущего посредством транспорта, взаимосвязей и климатических действий".

Во встрече, организованной Его превосходительством Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, принимали участие Его превосходительство Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Его превосходительство Президент Республики Кыргызстан Садыр Жапаров, Его превосходительство Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, Его превосходительство Вице-президент Турецкой Республики Джевдет Йылмаз, Его превосходительство Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, Его превосходительство Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар, а также Его превосходительство Генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев.

Главы государств, входящих в состав ОТГ,

Рассматривая тюркский мир как семью, основанную на общих этнических корнях, истории, языке, культуре, традициях и ценностях тюркских народов, которая привержена идеям мира, безопасности, стабильности, развития и процветания в регионе и во всем мире;

Подчеркивая континентальное измерение вклада тюркских народов и высочайшую ценность той роли, которую тюркские народы исторически сыграли в глобальном политическом, экономическом и цивилизационном развитии;

Опираясь на политические, экономические и цивилизационные достижения тюркских народов на протяжении всей истории человечества;

Отдавая должное председательству Республики Казахстан за успешную организацию юбилейного Астанинского саммита, состоявшегося 3 ноября 2023 года под девизом "TURKTIME!", который стал еще одной вехой в дальнейших усилиях по трансформации ОТГ и интеграции Тюркского мира, а также по укреплению единства и процветания его народов;

Высоко оценивая предложение Его превосходительства Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева проводить неофициальные заседания Совета глав государств (СГГ) ОТГ один раз в год наряду с регулярными заседаниями СГГ, в соответствии с Нахчыванским соглашением о создании ОТГ;

Признавая духовное значение города Шуша в деле объединения народов всего Тюркского мира, и заявляя, что встреча в Шуше после полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики является символическим проявлением единства тюркских народов и их приверженности миру и справедливости;

Выражая солидарность с правительством и народом Азербайджана в их усилиях по реконструкции и восстановлению освобожденных территорий, в том числе благодаря масштабным усилиям по обезвреживанию мин и гуманитарному разминированию, которые позволяют вернуть сотни тысяч азербайджанских переселенцев на Родину;

Подтверждая, что устойчивое будущее возможно благодаря совместным усилиям, направленным на развитие стабильных и многогранных связей между тюркскими государствами, в том числе для сохранения здоровой планеты посредством климатических действий;

Признавая, что современные глобальные геополитические вызовы и вызовы безопасности требуют консолидированной позиции тюркских государств, чтобы действовать как единая сила, что требует регулярных консультаций по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес;

Заявили, что они:

1. Подчеркивают историческое значение неформального Саммита ОТГ в Шуше - культурной столице Тюркского мира в 2023 году;

2. Подтверждают важность использования всего потенциала и возможностей тюркских государств в политической, экономической, транспортной, оборонно-промышленной, гуманитарной, образовательной и культурной областях для дальнейшего укрепления и углубления их стратегического партнерства и формирования коллективной стратегии ОТГ;

3. Подчеркивают необходимость постановки более амбициозных целей с учетом потенциала тюркских государств в глобальном масштабе, задействования соответствующих механизмов и регламентов для эффективной реализации задач и целей ОТГ по построению устойчивого будущего путем наращивания совместных усилий и реализации региональных проектов стратегического значения;

4. Подчеркивают важность дальнейшего развития связей между тюркскими государствами путем создания соответствующей транспортной инфраструктуры и эффективных трансрегиональных коридоров с учетом незаменимой роли тюркских государств в развитии глобальной торговли и экономики в регионе и во всем мире;

5. Усиливают региональные связи и экономическую интеграцию между государствами-членами благодаря Транскаспийскому международному коридору "Восток-Запад" (Средний коридор), соединяющему Европу, Турцию, Южный Кавказ, Центральную Азию и Китай, как краеугольный камень для устойчивого развития, экономического процветания и международной торговли путем увеличения объемов торговли и привлечения инвестиций в инфраструктуру портов, железных дорог, автомагистралей и логистических узлов; Призывают к укреплению сотрудничества между государствами-членами для оптимизации транспортных операций, таможенных процедур и внедрения цифровых технологий;

С этой целью поручают министрам транспорта предпринять дальнейшие шаги по оптимизации и цифровизации транспортных и транзитных процедур, внедрить стимулирующие механизмы для частного сектора, направленные на привлечение большего объема грузов, и наладить регулярные транспортные услуги вдоль Коридора;

6. Высоко оценивают модернизацию железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс и трехсторонние усилия между Турцией, Азербайджаном и Грузией, направленные на ускорение таможенного контроля товаров и транспортных средств вдоль этой линии;

7. Приветствуют подписание 6 июня 2024 года исторического Соглашения между Кабинетом Министров Республики Кыргызстан, Правительством Китайской Народной Республики и Правительством Республики Узбекистан о совместном сотрудничестве в продвижении железнодорожного проекта Китай-Кыргызстан-Узбекистан, которое также будет способствовать росту международной торговли, инвестиций и транзитного потенциала всего региона ОТГ;

8. С удовлетворением отмечают, что объем региональной торговли неуклонно растет, соглашаются принять конкретные меры для увеличения в ближайшие годы объема торговли до его истинного потенциала, подчеркивают важность устранения технических барьеров в торговле без ущерба международным обязательствам и ускорения завершения текстовых переговоров по DEPA (Соглашение о партнерстве в области цифровой экономики);

9. Подчеркивают необходимость более тесного сотрудничества в решении вопросов, связанных с климатическими изменениями и их воздействием на устойчивое развитие тюркских государств посредством единых климатических действий;

10. Поощряют развитие концепций климатоустойчивых "умных" городов и сел в тюркских государствах для повышения качества жизни, содействия устойчивому развитию и стимулирования экономического роста путем улучшения цифровой инфраструктуры, общественных услуг и устойчивых практик с акцентом на интеграцию чистых энергоресурсов, таких как солнечная, ветровая и гидроэлектрическая энергия, для поддержки климатических действий, и в соответствии с этим инициируют обсуждения по созданию Цифровой платформы ОТГ по климату и экологии и Форума ОТГ по климатоустойчивым селам;

11. Подчеркивают важность стратегического партнерства между тюркскими государствами в области энергетики, включая развитие сотрудничества в области возобновляемых энергоресурсов и энергоэффективности, и приветствуют последние подвижки в проекте по интеграции энергосистем Азербайджана, Казахстана и Узбекистана ("Зеленый коридор");

12. Призывают к расширению сотрудничества в области энергетической интеграции и взаимосвязанности между их энергетическими системами с целью использования огромного потенциала возобновляемой энергии в тюркских государствах и возможностей для развития обширных энергетических систем для экспорта и торговли электроэнергией, в том числе из возобновляемых источников, между государствами-членами и в третьи страны;

13. Поощряют развитие механизма институционального строительства (твининг) между соответствующими органами членов ОТГ в областях, представляющих взаимный интерес (торговля, энергетика, транспорт и т. д.) с целью обмена опытом;

14. Приветствуют активную реализацию проекта "Цифровой Шелковый путь", который направлен на создание нового телекоммуникационного магистрального маршрута между Европой и Азией с использованием существующих возможностей/инфраструктуры стран ОТГ;

15. Содействуют сотрудничеству и обмену между тюркскими государствами по дальнейшему развитию инфраструктур цифрового правительства (электронного правительства); гармонизации механизмов электронной/цифровой подписи для обмена электронными документами и интеграции онлайн-государственных услуг; содействию общим мерам по кибербезопасности и защите от киберинцидентов и кибератак; разработке политики, руководящих принципов и партнерств в области искусственного интеллекта (ИИ); разработке политики и передовой практики по созданию центров обработки данных и облачных инфраструктур;

16. Учитывают важность создания большой языковой модели государств-членов для успешного развития проектов в области ИИ и подчеркивают важность использования общей платформы в виде большой языковой модели для содействия межкультурной коммуникации, развития образовательных платформ, совершенствования технологий здравоохранения и содействия экономической интеграции;

17. Учитывают важность консолидации усилий по совместной разработке космических проектов с целью повышения потенциала и конкурентоспособности национальных космических программ и комплексного развития в области космических технологий с целью повышения уровня технологического развития и конкурентоспособности совместных проектов;

18. Поручают Секретариату создать механизм сотрудничества соответствующих властных органов государств-членов и государств-наблюдателей для взаимодействия в области охраны окружающей среды и климатической повестки с целью усиления регионального и глобального реагирования на вызовы, связанные с климатическими изменениями;

19. Приветствуют озвученную на Астанинском Саммите (2023) инициативу Республики Узбекистан по созданию постоянного Тюркского экологического форума на уровне министров и планированию его первого заседания в рамках 29-й сессии Конференции сторон (COP29) Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (UNFCCC), которая пройдет 11-22 ноября 2024 года в Баку;

20. Желают Правительству Азербайджанской Республики успехов в проведении 29-й сессии Конференции сторон (COP29) Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (UNFCCC), которая пройдет 11-22 ноября 2024 года, и поддерживают последовательные усилия Азербайджана по достижению ощутимых результатов СОР29 в соответствии с ожиданиями сторон Конвенции;

21. Выражают готовность участвовать в продвижении инициативы по включению нового глобального диалога "Горы и климат" в ежегодный календарь Конференции ООН по изменению климата и рассматривают возможность присоединения к проекту документа "Призыв к действиям по продвижению Повестки дня для гор: актуализация горной проблематики в рамках UNFCCC";

22. Приветствуют инициативу Казахстана по проведению Регионального климатического саммита в 2026 году под эгидой ООН и международных организаций;

23. Желают Правительству Республики Казахстан успехов в проведении VI Консультативной встречи глав государств стран Центральной Азии в Астане 9 августа 2024 года;

24. Подтверждают намерение продолжить совместную деятельность в области оборонно-промышленного комплекса в соответствии с национальным законодательством государств-членов и в этой связи поручают соответствующим органам государств-членов принять необходимые меры;

25. Выражают глубокую озабоченность катастрофической гуманитарной ситуацией в Газе и осуждают нанесение ударов по гражданскому населению без разбора, призывают к немедленному и окончательному прекращению огня и обеспечению беспрепятственного поступления гуманитарной помощи в Газу, а также к полному соблюдению международного права, включая соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН; и далее призывают к справедливому и прочному урегулированию израильско-палестинского конфликта на основе решения о двух государствах;

Поддерживают международное признание независимого, суверенного и сопредельного государства Палестина в границах, существовавших до 1967 года, со столицей в Восточном Иерусалиме и приветствуют принятие Генеральной Ассамблеей ООН 10 мая 2024 года резолюции, в которой Генеральная Ассамблея ООН определяет, что Государство Палестина отвечает требованиям для членства в Организации Объединенных Наций и поэтому должно быть принято в члены Организации Объединенных Наций, и призывает все страны, которые еще не сделали этого, признать Государство Палестина.

26. Приветствуют ценный вклад Венгрии, Туркменистана и Турецкой Республики Северного Кипра в работу ОТГ в качестве наблюдателей;

27. Высоко оценивают продолжающееся сотрудничество и усиление синергии между организациями тюркского сотрудничества, а именно Парламентской ассамблеей тюркских государств (TURKPA), Международной организацией тюркской культуры (TURKSOY), Тюркской академией, Фондом тюркской культуры и наследия (TCHF) и Тюркским инвестиционным фондом (TIF);

28. Республика Кыргызстан подтвердила свою готовность принять XI Саммит ОТГ в Бишкеке 24 октября 2024 года;

29. Рассматривают предложение Республики Кыргызстан по Совету глав правительств/вице-президентов;

30. Поддерживают инициативу Республики Узбекистан о Хартии Тюркского мира и поручают Секретариату доработать проект документа для его принятия на следующем Саммите в Бишкеке;

31. Приветствуют присоединение Венгрии к Соглашению об учреждении Тюркского инвестиционного фонда, знаменующее собой важную веху в укреплении экономических отношений в рамках ОТГ.

Главы государств ОТГ выражают признательность Его превосходительству Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву за его весомый и долгосрочный вклад в единство, солидарность, безопасность и процветание тюркского мира, за его твердое руководство в целях укрепления единого духа ОТГ и успешного завершения процесса обсуждений в рамках Шушинского неформального Саммита ОТГ, а также за теплое гостеприимство правительства и народа Азербайджана.

Генеральному секретарю ОТГ поручено координировать взаимные действия и совместные усилия, предусмотренные настоящей Декларацией.

Подписано 6 июля 2024 года в г. Шуша на азербайджанском, казахском, кыргызском, турецком и узбекском языках.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев

Президент Республики Кыргызстан Садыр Жапаров

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев

Вице-президент Турецкой Республики Джевдет Йылмаз".