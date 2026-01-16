Где самые дорогие квартиры в Баку?

Определен список улиц в Баку, где самая высокая стоимость жилья по цене за квадратный метр.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azxeber, по словам председателя Общества оценщиков Вюгара Оруджа, наибольшие ценовые показатели традиционно фиксируются в центральных районах столицы. Именно там сосредоточены престижные локации, развитая инфраструктура и жилые комплексы премиум-класса.

Самым дорогим адресом в Баку на сегодняшний день является проспект Нефтчиляр в Насиминском районе. Здесь стоимость одного квадратного метра жилья достигает 17 550 манатов. На втором месте находится улица Узеира Гаджибейли в Сабаильском районе, где квадратный метр оценивается в 14 685 манатов.

В числе дорогих адресов также значатся Яшыл Ада 1 в Белом городе с ценой 8 250 манатов за квадратный метр, улица Измир в Ясамальском районе - 7 955 манатов, улица Гурбана Аббасова в Сабаильском районе - 7 325 манатов. Высокие цены зафиксированы и на улицах Микаила Гусейнова, Истиглалийят, Шыхали Мехдиева, Мехди Гусейна, а также на ряде других центральных улиц, где стоимость квадратного метра превышает 4 тысячи манатов.

Эксперт отметил, что высокая стоимость жилья в этих районах обусловлена их расположением в центральной части города, развитой транспортной и социальной инфраструктурой, а также устойчивым спросом на квартиры премиум-сегмента. По его словам, интерес к таким объектам сохраняется, что поддерживает рост цен на рынке недвижимости.