В Гёйгёле будет построена новая подстанция

В Гёйгёльском районе будет построена новая подстанция.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, ОАО "Азеришыг" уже приступило к соответствующим работам.

В рамках проекта предусмотрено строительство подстанции и центра управления мощностью 2×40 МВА напряжением 110/35/10 кВ, установка оборудования, прокладка двухцепной воздушной линии электропередачи напряжением 110 кВ (протяженностью 11,5 км) от ВЛ "Дашкесан 1-2" к новой подстанции, а также проведение капитального ремонта существующих линий электропередачи.

В настоящее время ОАО "Азеришыг" определяет компанию, которая будет выполнять указанные работы.

Одновременно общество прогнозирует, что стоимость реализации проекта составит 27,2 млн манатов.