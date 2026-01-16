Mazda завершила эпоху роторных двигателей на еврорынке

Mazda официально прекратила продажи MX-30 R-EV в Европе. Ранее, летом прошлого года, из модельного ряда была выведена полностью электрическая версия MX-30, а теперь за ней последовала и версия с роторным бензиновым генератором, которая продержалась в продаже всего два года.

Как передает Day.Az со ссылкой на IXBT, в комментарии изданию Autocar представитель Mazda сообщил, что решение было принято по "совокупности причин", включая изменение потребительских предпочтений и производственные приоритеты компании. По словам представителя японского бренда, MX-30 R-EV оказался "относительно малотиражной моделью в Европе".

Статистика продаж это подтверждает. В Великобритании было зарегистрировано всего 678 экземпляров MX-30 R-EV, в то время как полностью электрическая версия разошлась в количестве 1872 единиц. За пределами Европы модель также не смогла добиться успеха. В США MX-30 EV продавался исключительно в Калифорнии, но в 2023 году Mazda свернула продажи (на учет в США было поставлено всего 600 машин).

Среди слабых мест MX-30 - скромный запас хода электрической версии (около 200 км), а также высокая цена по сравнению с конкурентами. В Великобритании MX-30 EV стоил от 27 995 фунтов стерлингов, а версия R-EV - от 32 505 фунтов.

Mazda MX-30 на данный момент продается в Японии, где предлагается с традиционным бензиновым двигателем. Производство роторной версии для внутреннего рынка приостановлено (но, как заявляет Mazda, возобновится уже этим летом).

В Mazda заявили, что уход MX-30 с британского и европейского рынков является окончательным, и прямого преемника у модели не будет. Вместо этого Mazda выводит в Старом Свете новые машины на китайской платформе Changan: первым стал лифтбэк Mazda 6e, вторым - кроссовер CX-6e.