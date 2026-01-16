Лидер оппозиции Венесуэлы отдала Трампу свою Нобелевскую премию мира

Лидер оппозиции Венесуэлы Мария Мачадо встретилась с президентом США Дональдом Трампом и передала ему свою медаль Нобелевской премии мира.

Как сообщает Day.Az, об этом Мачадо заявила журналистам по итогам встречи с президентом США.

"Народ Боливара возвращает наследнику Вашингтона медаль, медаль Нобелевской премии мира, в знак признания его уникальной приверженности нашей свободе", - сказала она.

Напомним, что 3 января США нанесли удары по объектам в Венесуэле и провели операцию по захвату и вывозу из страны президента Николаса Мадуро и его супруги. 5 января по обвинению в наркоторговле они предстали перед Федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк, при этом не признали вину по инкриминируемым им обвинениям.