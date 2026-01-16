Азербайджан, Армения и трансформация региона

Автор: Акпер Гасанов

Наш регион вступил в пору колоссальных геополитических изменений. Триггером для них, безусловно, стало полное восстановление Азербайджаном своей территориальной целостности в результате 44-дневной войны 2020 года и однодневной антитеррористической операции в Карабахском экономическом регионе в сентябре 2023 года. Победив в войне, наша страна перешла к практической реализации мирной повестки.

И вот, на этой неделе все увидели подписание рамочного соглашения Армения-США о реализации проекта "Маршрут Трампа - во имя международного мира и процветания" (TRIPP). Мы привыкли называть этот маршрут Зангезурским коридором. И официальный Баку априори выступал за его скорейшую реализацию. В итоге, после разного рода сомнений и игры формулировками, Армения согласилась на его реализацию.

Да, теперь проект TRIPP вовсю сигналит о своем неизбежном запуске. И вот, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил вчера, что РА готова обеспечить беспрепятственное сообщение между основной частью Азербайджана и Нахчываном. "Хочу подчеркнуть и еще раз подтвердить нашу политическую волю: в рамках согласованных договоренностей мы готовы, настроены и обязательно будем продвигаться в этом направлении, в том числе в соответствии с принципами, о которых неоднократно говорили - в вопросе обеспечения беспрепятственного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой", - сказал он.

В этой связи напомню, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев затронул эту тему в недавнем интервью отечественным телеканалам. По его словам, наши дороги, ведущие к границе с Арменией, как железная, так и автомобильная - можно сказать, в скором времени будут полностью готовы. "Автомобильная дорога готова почти на 95 процентов. Физическая готовность железной дороги составляет 70 процентов. Мы можем ускорить работу. Но особой необходимости в этом нет, поскольку на территории Армении работы еще не начаты. Там необходимо построить дорогу протяженностью 42 километра. Параллельно уже готова большая часть дороги на территории Нахчывана. Как вы знаете, длина дороги там составляет около 190 километров - большая часть дороги уже готова", - подчеркнул глава государства.

Но это - технические вопросы, которые довольно быстро решаемы при наличии политической воли у сторон, вовлеченных в данный проект. В этом плане очень важным является заявление, которое сделал сегодня министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Он подчеркнул, что Турция заинтересована в реализации проекта Зангезурского коридора в формате, полностью соответствующем позиции Азербайджана.

По его словам, Зангезурский коридор имеет ключевое стратегическое значение для Среднего коридора, а в региональном измерении - для обеспечения сухопутного сообщения между основной территорией Азербайджана и его Нахчыванской Автономной Республикой. Министр подчеркнул, что выход Турции через Средний коридор в тюркский мир и Центральную Азию уже приносит практические результаты, и работа в этом направлении продолжается. Хакан Фидан также отметил, что Турция и Азербайджан рассматривают проект TRIPP в контексте Зангезурского коридора.

В этой связи отмечу, что Россия не будет участвовать в проекте TRIPP, который соединит Азербайджан с Нахчываном через территорию Армении. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Несложно представить себе эмоции, которые переполняют российскую сторону, услышавшую такой вердикт. Но, таковы новые реалии, к которым нужно привыкать всем, в том числе и России.

Безусловно, это касается и Ирана. В этой связи укажу на пояснения, сделанные сегодня Николом Пашиняном. Коснувшись заявлений Ирана по части проекта TRIPP, он напомнил, что в августе президент Ирана посетил Ереван, и в рамках визита Армения, по его словам, ответила на все вопросы. "Мы добавили, что в случае возникновения вопросов в будущем готовы ответить на них, если после публикации текста, возникнут новые. Мы постоянно на связи с иранской стороной. Мы во время обсуждений учитываем мнения и обеспокоенность международных партнеров, и мы во время переговоров пытаемся прийти к сбалансированным решениям. В данном случае это удалось", - подчеркнул он.

Остается лишь добавить, что ранее советник Верховного лидера по международным вопросам Али Акбар Велаяти публично заявил, что Иран против создания транспортного коридора через Армению, который должен был соединить основную часть Азербайджана с его эксклавом Нахчыван и который называют TRIPP. Более того, Велаяти сказал, что проект не будет просто транзитным маршрутом, а представляет угрозу безопасности для Южного Кавказа.

Как видим, ИРИ, мягко говоря, не в восторге от происходящего. Но, предлагаю еще раз вернуться к интервью, которое Президент Ильхам Алиев дал отечественным телеканалам. Глава нашего государства заявил тогда, что после открытия Зангезурского коридора будет восстановлена существовавшая в советское время дорога Советский Союз-Иран.

"То есть Россия-Баку-Агбенд-Армения-Нахчыван-Джульфа-Персидский залив станет второй дорогой маршрута Север-Юг. Это также станет вторым маршрутом Среднего коридора, и, конечно, грузоперевалочная способность увеличится. Из Нахчывана дорога последует в двух направлениях. Одно - Турция-Европа, а другое - Иран, Персидский залив и Ближний Восток", - пояснил Президент Ильхам Алиев.

Как видим, наша страна формирует такую новую реальность, которая была бы выгодна всем соседним странам.