TRIPP - единственный шанс Армении не стать обломком истории

Армения снова стоит у края пропасти. Нет, не географической, а цивилизационной. Пропасть - это не граница, а состояние ума. Это когда страна, потерявшая ориентиры, продолжает с упорством, достойным лучшего применения, шагать назад - к самоизоляции, к комплексу осажденной крепости, к тем призракам имперских мифов, что уже давно сданы на свалку истории. И именно на фоне этого трагикомического упорства появляется проект TRIPP - не просто транспортная инициатива, а, без преувеличения, последний шанс Армении выбраться из самоубийственной ловушки геополитического реваншизма.

Согласно статистике, более 70% внешней торговли Армении проходит через территорию Грузии. Еще около 20% - через Иран. Это - смертельная зависимость. Из 6,2 млрд долларов экспорта 2024 года почти половина приходится на товары, идущие через грузинский порт Поти. А теперь вопрос: где здесь суверенитет?

TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperit) - проект, который откроет перед Ереваном то, что ему так отчаянно нужно: окно в мир. Это новая реальность - без реваншизма, без иллюзий, без старых карт, где Карабах закрашен розовым.

И вот здесь начинается самое интересное. Почему Пашинян, который, казалось бы, должен ухватиться за TRIPP как утопающий за спасательный круг, сталкивается с яростным сопротивлением внутри страны? Ответ прост: реваншистская элита не хочет терять монополию на страх.

Они десятилетиями кормили общество иллюзией "вечной борьбы" и "исторической миссии". Они не умеют жить без врага. Любой коридор - Зангезурский, TRIPP или даже гуманитарный - воспринимается ими как "угроза". Угроза чему? Их монополии на прошлое.

Но экономика не питается лозунгами. Международные отчеты фиксируют: уровень бедности в Армении в 2025 году превысил 28%, инфляция - 6,9%, долг - 14,3 млрд долларов (в 1,2 раза больше годового бюджета страны). В то время как соседний Азербайджан, вкладываясь в транспортные и энергетические хабы, только за последние два года увеличил объем несырьевого экспорта на 47%.

Это - два разных мира. Один строит мосты, другой роет траншеи.

В армянских медиа то и дело мелькают заголовки: "TRIPP - проект, выгодный Баку и Анкаре", "Армения не должна терять суверенитет". Забавно, но те же самые авторы верят, что визит вице-президента США способен "спасти Армению от изоляции". Они не понимают элементарного: Америка не строит на песке.

Любой подписанный Вашингтоном документ - это обязательство перед государством, а не перед временным правительством. И если армянская власть решит саботировать TRIPP ради реваншистских амбиций - следующий кабинет просто лишится внешней поддержки. Никто не будет инвестировать в страну, где политика определяется эмоциями уличных митингов.

По данным Минэкономики Армении, участие в проекте TRIPP может увеличить ВВП страны на 2,8% ежегодно и сократить транспортные издержки на 25%. Это - спасение для страны, чья промышленность деградирует, а молодежь массово эмигрирует (только в 2024 году - 45 тысяч человек, при населении 2,7 млн).

Но попробуйте объяснить это реваншистам, которые до сих пор живут в 1918-м! Для них каждое соглашение с Азербайджаном - "предательство", каждый мост - "угроза", каждая дорога - "оккупация". Они мыслят не категориями развития, а категориями страха.

К началу 2026 года, по всем прогнозам, внутренние и внешние манипуляции вокруг Армении действительно достигнут пика. В ход пойдут старые методы: фейки о "турецкой экспансии", истерика про "блокаду", лозунги о "спасении от НАТО". И все это на фоне нищеты, коррупции и демографической катастрофы.

Но сколько можно жить прошлым? Сколько можно строить политику на культе поражения? Разве не очевидно, что единственный путь Армении к суверенитету - через интеграцию, а не изоляцию?

Проект TRIPP - это не просто транспорт. Это идея выхода из исторического тупика. Это шанс превратить страну-узел проблем в страну-перекресток возможностей.

Что такое TRIPP на деле? Это целая экономическая архитектура, спроектированная для эпохи, где важен не размер территории, а способность соединять. Это будущая часть системы транзитных и энергетических коридоров, связывающих Восток и Запад через Южный Кавказ, Центральную Азию и Каспий. И она уже работает: по оценкам, грузопоток по маршрутам Азербайджана и Турции в рамках Среднего коридора вырос за последние два года на 39%. Европа вкладывает в эту сеть миллиарды, Китай подключается к логистике.

Если бы Ереван включился в проект хотя бы на уровне логистического звена, это дало бы стране ежегодно до 1,2 миллиарда долларов транзитных доходов. Это эквивалент почти пятой части всего бюджета. Более того, участие в TRIPP открыло бы Армении возможность интеграции в единую систему транспортной сертификации и таможенных льгот, где Баку и Анкара играют ключевую роль. Но разве рациональный расчет имеет вес там, где политика строится на эмоции?

Пашинян понимает: страна, застрявшая в нарративе вечной жертвы, обречена. Он понимает, что без выхода к транзиту и региональной интеграции Армения просто исчезнет из геоэкономической карты. Но понимают ли это те, кто громче всех кричит с трибун? Вряд ли. Им нужен враг, потому что без врага они теряют смысл. Они держатся за прошлое, как за костыль, и не замечают, что мир давно пошел дальше.

Реваншизм - это не патриотизм. Это синдром зависимости от прошлого. Это когда память превращают в инструмент политического шантажа. В Армении этот синдром приобрел системный характер: от учебников истории до новостных выпусков - везде одна и та же мантра: "Мы окружены, мы жертвы, нас хотят уничтожить". И никто не задает главный вопрос: а что мы сами сделали, чтобы выбраться из этой ловушки? Где экономические реформы? Где технологические прорывы? Где инвестиции в науку и промышленность? Нигде. Только бесконечные конференции о "геноциде" и попытки нажиться на чужом сочувствии.

TRIPP опасен для старой армянской элиты не тем, что он связан с Азербайджаном, а тем, что он разрушает миф. Ведь если Армения станет частью успешного регионального проекта, кто будет слушать старых политиков, строивших карьеру на страхе? Если армянские грузы пойдут через Баку и Карс, если транзитные компании из Еревана начнут зарабатывать реальные деньги - миф о "вражеском кольце" рухнет. А вместе с ним рухнет и вся идеологическая конструкция, на которой держится реваншистская оппозиция.

Международная ситуация складывается так, что и Вашингтон, и Москва, и Анкара, и Пекин сегодня сходятся в одном: транспортная связность - это ключ к будущему регионов. Поэтому иллюзии Еревана о том, что он может "играть против всех" и при этом получать бонусы, обречены. Армения не может быть "вечным наблюдателем". Или она станет частью потока, или останется пылью на обочине.

Посмотрите на цифры: за последние три года грузопоток через Азербайджан вырос с 12 до 19 миллионов тонн. Турция увеличила экспорт через Восточную Анатолию на 22%. Казахстан инвестировал 1,3 миллиарда долларов в модернизацию портов Актау и Курык для подключения к TRIPP. Даже Узбекистан строит новый терминал под Ташкентом для обслуживания маршрута. А что Армения? Протесты. Истерика. Заявления о "вмешательстве". И ни одного километра новой дороги, ни одного модернизированного перехода.

... Есть народы, которые учатся на поражениях. А есть те, кто превращает поражение в идол. Армения выбрала второй путь. Вместо того чтобы извлечь урок из катастрофы в Карабахе, она превратила поражение в культ. И теперь каждый шаг к нормализации отношений с Азербайджаном воспринимается как "измена памяти". В итоге страна живет в состоянии психологической самоизоляции - боится будущего, боится правды, боится реальных цифр.

Планируемый визит вице-президента США Дж.Вэнса в Ереван вызвал бурю надежд в армянском медиапространстве. Но те, кто ждет чудес, плохо понимают американскую логику. США работают с институтами, а не с иллюзиями. Подписанные меморандумы фиксируют обязательства не перед конкретным премьером, а перед страной. И если страна не выполняет эти обязательства, ей просто перекрывают финансирование. Так уже было десятки раз - от Афганистана до Грузии. И если Армения решит вновь играть роль "мученицы", Вашингтон спокойно оставит ее наедине с мифами. Потому что США нужны стабильные, предсказуемые партнеры, а не страны, живущие эмоцией поражения.

Для Армении, чья внешняя торговля сейчас на 82% зависит от транзита через Грузию и Иран, диверсификация маршрутов - вопрос не удобства, а выживания. Проект TRIPP позволит Еревану сократить зависимость от нестабильного грузинского направления и создать собственные терминалы внутри страны.

Кроме того, участие в TRIPP даст Армении шанс выйти на глобальный рынок переработки и сервисных услуг. Только транзит контейнеров в рамках нового маршрута способен приносить до 900 миллионов долларов в год. Это - налоги, инфраструктура, рабочие места, инвестиции в образование. Это - жизнь. Не виртуальная, не телевизионная, а реальная, измеряемая в мегаваттах, километрах и долларах.

Второй сценарий - путь самоизоляции. Если реваншистские силы вновь возьмут верх, если Пашинян капитулирует под давлением улицы и церковных фанатиков, Армения рискует окончательно замкнуться в себе. Уже к середине 2026 года страна может потерять до 25% объема транзитных операций через грузинское направление, поскольку инфраструктура TRIPP перехватит большую часть грузопотоков. Это будет удар не только по экономике, но и по психологии общества - новая волна эмиграции, рост бедности, закрытие предприятий.

И тогда никто уже не придет спасать Ереван. Ни Вашингтон, ни Москва, ни Брюссель. Потому что невозможно помочь тому, кто отказывается спасаться. Армения рискует превратиться в региональную "черную дыру" - государство, существующее лишь на дотациях, где молодежь уезжает, промышленность стагнирует, а элита все еще говорит о "возвращении утраченного".

Армянская пропаганда десятилетиями убеждала свой народ, что Баку и Анкара - враги. Но именно эти две страны сегодня предлагают Еревану не войну, а дорогу. Не унижение, а шанс. Не разрушение, а строительство. Азербайджан последовательно создает модель, где транспорт, энергетика и экономика становятся инструментами мира. Турция обеспечивает политическое и технологическое плечо, вкладываясь в маршруты, соединяющие Европу и Азию.

TRIPP - это шанс, который история дает Армении, возможно, в последний раз. И если Ереван снова его отвергнет, в следующий раз история уже не постучит. Она просто пройдет мимо.

... Армения сегодня напоминает человека, стоящего на платформе, который видит, как уходит последний поезд. И вместо того чтобы вскочить, он читает старую газету о "национальных обидах". Поезд уходит - в будущее. А тот, кто остался на перроне, остается не потому, что его не позвали. А потому, что он сам не захотел идти.

TRIPP - это не проект Азербайджана. Это проект здравого смысла. И если в Армении еще остались люди, способные думать о завтрашнем дне, они должны понять: не видеть этого - преступно. Не понимать - опасно. А отвергать - фатально.