В Ереване в последние дни действительно зазвучали новые, на первый взгляд, позитивные сигналы. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, наверное, впервые перешел от общих формулировок к конкретике по маршруту TRIPP. Он заявил о создании совместной армяно-американской TRIPP COMPANY, которая уже в следующем году должна заняться проектированием и строительством армянского участка коридора. Компания станет полноценным оператором железнодорожных, автомобильных, трубопроводных и оптоволоконных коммуникаций, которые пройдут из Азербайджана в Нахчыван через юг Армении.

На этом фоне и заявления Алена Симоняна о расширении товарооборота с Азербайджаном, и пример с транзитом казахстанского зерна через Баку в Армению, и бесплатная разовая перевозка топлива через Грузию действительно создают впечатление, будто Ереван наконец-то начинает двигаться в направлении реального разблокирования.

Но чем больше вникаешь, тем больше возникает вопросов: насколько искренна эта позиция Армении?

Проблема в том, что параллельно с этими "позитивными сигналами" Армения демонстрирует совсем другую линию поведения. Недавно подписанная, как они ее называют, "стратегическая повестка" с ЕС - прямой тому пример.

Документ, который должен был бы отражать реальную логику региональных коммуникаций, полностью игнорирует проект TRIPP, согласованный на Вашингтонском саммите и имеющий ключевое значение для будущей транспортной архитектуры. Это не просто деталь. TRIPP - проект, согласованный на уровне лидеров в ходе вашингтонского процесса. Отсутствие даже упоминания о нем вызывает, как минимум, недоумение. Зато в документе прописано вот что: подчеркиваются военно-оборонные направления, продлевается работа европейской наблюдательной миссии и делаются акценты, которые, по сути, ведут к дальнейшей милитаризации Армении.

Как это должно восприниматься в Баку? Если Ереван действительно намерен разблокировать коммуникации, зачем параллельно делать ставку на военных инструкторов, мониторинговые миссии и усиление сотрудничества в оборонной сфере? Именно поэтому заявление МИД Азербайджана о двойных стандартах выглядело не эмоциональной реакцией, а констатацией очевидного.

При этом позиция Азербайджана известна и стабильна. Коммуникации со стороны Баку готовы. Ограничения на транзит официально сняты, и это уже доказано практическими шагами: через азербайджанскую инфраструктуру в Армению прошел первый транзит казахстанской пшеницы, и теперь маршрут готов стать регулярным на десятки тысяч тонн ежемесячно. Азербайджан открыто говорит: мирное соглашение может быть подписано, но только после выполнения базовых условий, о которых Еревану давно известно. А основное из них - изменение Конституции Армении, где до сих пор содержатся территориальные притязания к Азербайджану. Пока этот фундаментальный вопрос не решен, любые разговоры о мире неизбежно будут оставаться разговорами.

И здесь нужно сказать прямо: мир, стабильность и открытые дороги нужны сегодня, в первую очередь, самой Армении. Страна находится в транспортной изоляции, критически зависит от одного поставщика, и это не секрет, пытается диверсифицировать импорт и ищет новые экономические связи и рынки. Но без Азербайджана ей не выйти ни к Среднему коридору, ни к Турции, ни к полноценным транзитным потокам. TRIPP - это шанс для Армении встроиться в реальную международную логику торговли и логистики, получить выход к новым маршрутам и снизить свою уязвимость. Но этот проект существует только в одном формате - в формате мира и взаимно открытых коммуникаций. И других вариантов у Еревана просто нет.

Поэтому, когда Армения одновременно говорит о готовности к строительству и подписывает документы, игнорирующие ключевой транспортный проект региона, это едва ли можно объяснить недосмотром или случайностью. Скорее, это попытка усидеть на двух стульях: с одной стороны, демонстрировать "позитивную повестку", а с другой - продолжать старую линию, только уже под европейским зонтиком.

Но время подобных схем заканчивается. Сегодня все прекрасно понимают: без мирного договора с Азербайджаном Ереван может подписать хоть десяток документов с Брюсселем, но в реальности ничего не изменится. Ни один транзитный проект не заработает, никакая инфраструктура не появится, а любые заявления о разблокировке так и останутся заявлениями.

Баку свои шаги уже сделал. Теперь очередь Армении доказать, что ее слова - действительно намерения, а не очередная попытка выиграть время.