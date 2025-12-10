АФФА оштрафовала "Нефтчи"

Дисциплинарный комитет Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) оштрафовал бакинский "Нефтчи" за инциденты, произошедшие на выездном матче с "Сабахом" (0:2) в рамках 14-го тура Мисли Премьер-лиги.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, во время встречи болельщики "Нефтчи" повредили кресла на трибунах и нанесли ущерб стадиону. Поскольку подобное нарушение было зафиксировано уже во второй раз в текущем сезоне, Дисциплинарный комитет оштрафовал клуб на 5000 манатов.