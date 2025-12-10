Можно ли есть кроличье мясо?

В последнее время в Азербайджане вновь обсуждается вопрос продажи кроличьего мяса на рынках.

Некоторые выступают за запрет продажи продукта, утверждая, что кроличье мясо запрещено в исламе.

Как сообщает Day.Az, богослов Турал Ирфан заявил Milli.Az, что кроличье мясо является нежелательным, но не запретным. По его словам, его употребление не одобрено, однако не считается грехом.

Т. Ирфан отметил, что существуют разные мнения о том, является ли употребление кроличьего мяса макрухом. Он добавил, что анатомические особенности животного схожи с человеческими.

При этом богослов подчеркнул, что причина нежелательности употребления кроличьего мяса связана не только с возможным вредом для здоровья.

"Это делается для предотвращения вымирания вида, учитывая его низкую скорость размножения. Например, конина считается нерекомендуемой, поскольку животные широко используются в повседневной жизни. Аналогичные подходы применяются и к кроличьему мясу. В то же время определённые виды животных можно выращивать и употреблять в пищу", - сказал он.