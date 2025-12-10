https://news.day.az/world/1801222.html В ХАМАС назвали условие для прекращения огня ХАМАС согласится прекратить боевые действия в секторе Газа только при условии создания палестинского государства по итогам переговоров. Как передает Day.Az, об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на источники.
В ХАМАС назвали условие для прекращения огня
ХАМАС согласится прекратить боевые действия в секторе Газа только при условии создания палестинского государства по итогам переговоров.
Как передает Day.Az, об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на источники.
"Собеседник The Times of Israel в ХАМАС заявил, что движение согласится разоружиться только при создании палестинского государства в результате переговоров", - говорится в статье.
Представитель ХАМАС выразил мнение, что прекращения боевых действий "невозможно добиться силой или посредством ультиматумов".
"Израиль два года применял всю свою военную мощь, пытаясь заставить ХАМАС сложить оружие - и у него ничего не вышло", - добавил он.
