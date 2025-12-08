Этот визит Президента Азербайджана в Словакию подтверждает нашу взаимную заинтересованность на самом высоком уровне. Мы намерены налаживать и развивать стратегическое партнерство.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Словакии Петер Пеллегрини в заявлении для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Мы - дружественные страны, и наши отношения всегда были на хорошем уровне. Словакия считает Азербайджан партнером, имеющим стратегическое значение в регионе, в котором он расположен", - отметил глава Словацкого государства.