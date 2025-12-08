https://news.day.az/politics/1800879.html Азербайджан – страна с крупнейшей экономикой на Южном Кавказе - Президент Словакии Азербайджан - страна с крупнейшей экономикой на Южном Кавказе. Он расположен на стыке Азии и Европы и обладает богатыми энергетическими ресурсами. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Словакии Петер Пеллегрини в заявлении для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Азербайджан - страна с крупнейшей экономикой на Южном Кавказе. Он расположен на стыке Азии и Европы и обладает богатыми энергетическими ресурсами.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Словакии Петер Пеллегрини в заявлении для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
"Очень рад, что наш товарооборот растет, и рост достаточно серьезный. Мы отметили, что в этой сфере все еще есть неиспользованный потенциал", - добавил он.
