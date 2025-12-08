https://news.day.az/officialchronicle/1800878.html Президент Ильхам Алиев: У нас достаточно большой энергетический потенциал Преимущество Азербайджана в том, что у нас достаточно большой энергетический потенциал. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Словакии Петером Пеллегрини.
Глава государства отметил, что сегодня неиспользованный в Азербайджане энергетический потенциал составляет около двух гигаватт, и в предстоящие пять лет он будет доведен до восьми гигаватт. "Конечно, энергоисточники являются одним из основных факторов для функционирования искусственного интеллекта и дата-центров", - добавил Президент Азербайджана.
