Обнародованы правила включения лекарств в список ОМС

Обнародованы принципы отбора лекарственных средств в рамках обязательного медицинского страхования.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, начальник Управления лекарственных средств и медицинских изделий Государственного агентства обязательного медицинского страхования Эльмин Гулиев выступил на тренинге для представителей СМИ и служб связей с общественностью, организованном TƏBİB и Агентством, и разъяснил процесс включения лекарственных средств в положительный список.

Включение препаратов в положительный список осуществляется на основании оценки соответствия информации, представленной заявителем в установленном пакете документов, критериям Агентства. По результатам проверки принимается решение о включении лекарства в список, внесении изменений или отказе в его включении.

Положительный список будет обновляться раз в квартал. В документе также указываются согласованная розничная цена лекарственного средства, условный размер компенсации и размер софинансирования.

В зависимости от типа заявки первоначальное рассмотрение занимает 15 рабочих дней, основное - 90 рабочих дней. Запросы на внесение изменений рассматриваются в течение 30 рабочих дней.