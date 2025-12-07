https://news.day.az/politics/1800541.html МИД Ирана подчеркнул важность отношений с Азербайджаном Отношения Ирана с Азербайджаном имеют большое значение. Как передает Day.Az, об этом сказал официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи на пресс-конференции, прошедшей сегодня в Тегеране. По его словам, между Ираном и Азербайджаном существуют узы соседства, культуры и исторического общности.
МИД Ирана подчеркнул важность отношений с Азербайджаном
Отношения Ирана с Азербайджаном имеют большое значение.
Как передает Day.Az, об этом сказал официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи на пресс-конференции, прошедшей сегодня в Тегеране.
По его словам, между Ираном и Азербайджаном существуют узы соседства, культуры и исторического общности. Иран стремится развивать отношения между двумя странами посредством дипломатических визитов.
"Иран стремится помочь укрепить мир и стабильность в очень важном кавказском регионе", - отметил он.
Представитель министерства сообщил, что министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи сегодня посетит Баку. На завтра запланирован ряд встреч.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре