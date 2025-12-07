https://news.day.az/azerinews/1800536.html Azərbaycanda 9000-dən çox şagird peşə yönümlü təhsilə cəlb olunub - FOTO "Peşə təmayüllü siniflər" layihəsi çərçivəsində şagirdlər 16 müxtəlif peşə ixtısası üzrə təhsil alır və praktik bacarıqlar qazanırlar. Elm və Təhsil Nazirliyindən Day.Az-а verilən məlumata görə, hazırda layihə 326 məktəbdə və 1 pilot xüsusi təhsil məktəbində həyata keçirilir, 9000-dən çox şagird və 1438 müəllim bu prosesə cəlb olunub.
İştirakçılar öz maraq sahələrini kəşf edir, praktik bacarıqlar qazanır və peşə dünyasına daha bir addım yaxınlaşırlar.
Layihə çərçivəsində keçirilən dərslər həm motivasiyaedici, həm də inkişaf yönümlüdür.
