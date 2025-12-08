Windows 11 уличили в перерасходе оперативной памяти

Популярные коммуникационные приложения для Windows 11, такие как Discord, WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Microsoft Teams, начали потреблять чрезмерно много оперативной памяти, что может серьезно сказываться на производительности компьютера. Проблема связана с тем, что разработчики все чаще заменяют нативные версии программ на обертки веб-приложений, которые работают по принципу веб-браузеров.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание Windows Latest.

Как показали тесты, нативная версия WhatsApp для Windows, работавшая на базе UWP, использовала в фоне не более 100 МБ ОЗУ. Новая версия, представляющая собой по сути браузерное окно с веб-интерфейсом, занимает уже около 300 МБ до входа в аккаунт, а при активном использовании легко превышает 1 ГБ. При этом интерфейс стал менее отзывчивым, а закрытие окна не завершает работу приложения - оно продолжает работать в фоне.

Discord, построенный на Electron, также известен высоким потреблением памяти. Компания признала проблему и даже внедрила механизм автоматической перезагрузки приложения при превышении порога в 4 ГБ ОЗУ, однако это считается временным решением. Microsoft Teams тоже по-прежнему использует около 1 ГБ памяти даже в режиме простоя.

Основная причина перехода на веб-технологии - экономия средств. Единая кодовая база на JavaScript позволяет быстрее разрабатывать и выпускать приложения для разных платформ, а также упрощает наем специалистов. Однако такая архитектура неизбежно приводит к высокому потреблению ресурсов, поскольку каждое приложение по сути запускает собственный экземпляр браузера Chromium со всей сопутствующей инфраструктурой.

Проблема усугубляется ростом цен на оперативную память, вызванным повышенным спросом со стороны индустрии искусственного интеллекта и сокращением предложения для потребительского рынка. При этом Microsoft, владеющая платформой Windows, сама не подает пример: ее ключевые продукты, такие как Teams и даже некоторые системные компоненты Windows 11, также построены на WebView2.

Эксперты отмечают, что пока пользователи Windows массово не начнут жаловаться на производительность, у компаний не будет стимула возвращаться к разработке оптимизированных нативных приложений, несмотря на наличие у Microsoft развитых и удобных инструментов для их создания.