Кобахидзе обвинил Бибиси в попытке дестабилизовать Грузию
"В течение пяти дней общественность наблюдала кампанию, заранее подготовленную иностранными спецслужбами против Грузии. Основная цель кампании заключалась в дестабилизации ситуации в Грузии, создании искусственного ажиотажа и подрыве авторитета государства".
Как передаёт Day.Az, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
По его словам, в подготовленном телеканалом BBC репортаже содержались целый ряд ложных обвинений, что было доказано.
"Следствием однозначно установлено, что Министерство внутренних дел не только не использовало запрещённый химический реагент, но и никогда его даже не закупало. Кроме того, доказано, что в прошлом году против агрессивных протестующих не применялись никакие запрещённые вещества", - добавил Кобахидзе.
Премьер-министр отметил, что иностранным спецслужбам и их местным структурам не будет позволено создавать угрозу грузинской государственности и наносить ущерб государственным интересам:
"В кампании против Грузии активно участвовали субъекты как внутри страны, так и за её пределами. Интенсивные следственные мероприятия по их выявлению будут продолжены".
