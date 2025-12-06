Кобахидзе обвинил Бибиси в попытке дестабилизовать Грузию

"В течение пяти дней общественность наблюдала кампанию, заранее подготовленную иностранными спецслужбами против Грузии. Основная цель кампании заключалась в дестабилизации ситуации в Грузии, создании искусственного ажиотажа и подрыве авторитета государства".

Как передаёт Day.Az, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

По его словам, в подготовленном телеканалом BBC репортаже содержались целый ряд ложных обвинений, что было доказано.

"Следствием однозначно установлено, что Министерство внутренних дел не только не использовало запрещённый химический реагент, но и никогда его даже не закупало. Кроме того, доказано, что в прошлом году против агрессивных протестующих не применялись никакие запрещённые вещества", - добавил Кобахидзе.

Премьер-министр отметил, что иностранным спецслужбам и их местным структурам не будет позволено создавать угрозу грузинской государственности и наносить ущерб государственным интересам:

"В кампании против Грузии активно участвовали субъекты как внутри страны, так и за её пределами. Интенсивные следственные мероприятия по их выявлению будут продолжены".