Азербайджан и Грузия могут вывести медиасотрудничество на новый уровень

Азербайджан и Грузия связаны масштабными глобальными проектами, которые играют важную роль как в экономике Грузии, так и в развитии двусторонних отношений.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Trend сказала Рамилия Алиева, руководитель группы Diversity Georgia Общественного вещателя Грузии в рамках медиафорума "Роль медиа в формировании общественного доверия и информационная безопасность".

По ее словам, сотрудничество Азербайджана и Грузии в медийной сфере пока находится на начальном этапе, и нынешний форум может стать отправной точкой для более глубоких и значимых отношений между медиасообществами двух стран.

"Очень важно, чтобы мы лучше знали друг друга. Чтобы грузинские представители медиа знали азербайджанских коллег и могли устанавливать прямой контакт. Это позволит оперативно перепроверять информацию и убедиться в ее достоверности", - отметила Р. Алиева.

Она подчеркнула, что обе страны сталкиваются с серьезным вызовом в виде распространения дезинформации и фейковых новостей.

"Цифровая среда приносит огромные возможности, но вместе с тем и множество новых проблем. И бороться с дезинформацией мы можем только совместными усилиями", - сказала она.

По ее словам, в Грузии существует большое количество медиа-структур, реализующих различные проекты, однако совместных инициатив с азербайджанскими коллегами пока нет.

"При поддержке обеих сторон можно реализовать многое. Совместные проекты могли бы стать важным шагом в укреплении сотрудничества", - отметила Р. Алиева.