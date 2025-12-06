В Венгрии в рамках заседания ОТГ обсуждены возможности совместной деятельности диаспор - ФОТО
В столице Венгрии, Будапеште, в рамках 7-го заседания руководителей государственных органов, отвечающих за вопросы диаспоры в странах - членах Организации тюркских государств (ОТГ), состоялись двусторонние встречи.
Об этом сообщили Day.Az в Государственном комитете Азербайджанской Республики по работе с диаспорой.
Председатель комитета Фуад Мурадов встретился с президентом Фонда "Отандастар" Республики Казахстан Данияром Кадировым и председателем Комитета по межнациональным отношениям и делам соотечественников за рубежом Республики Узбекистан Кахраманом Сариевым.
На встречах говорилось о высоком уровне развития отношений между нашими странами, обсуждались возможности совместной деятельности диаспор.
Узбекистанская и казахстанская стороны отметили, что высоко оценивают азербайджанский опыт в сфере диаспоры и подчеркнули необходимость использования этого опыта.
Была положительно оценена динамика сотрудничества, достигнута договоренность об организации встреч азербайджанской, узбекской и казахской диаспор.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре