В Венгрии в рамках заседания ОТГ обсуждены возможности совместной деятельности диаспор

В столице Венгрии, Будапеште, в рамках 7-го заседания руководителей государственных органов, отвечающих за вопросы диаспоры в странах - членах Организации тюркских государств (ОТГ), состоялись двусторонние встречи.

Об этом сообщили Day.Az в Государственном комитете Азербайджанской Республики по работе с диаспорой.

Председатель комитета Фуад Мурадов встретился с президентом Фонда "Отандастар" Республики Казахстан Данияром Кадировым и председателем Комитета по межнациональным отношениям и делам соотечественников за рубежом Республики Узбекистан Кахраманом Сариевым.

На встречах говорилось о высоком уровне развития отношений между нашими странами, обсуждались возможности совместной деятельности диаспор.

Узбекистанская и казахстанская стороны отметили, что высоко оценивают азербайджанский опыт в сфере диаспоры и подчеркнули необходимость использования этого опыта.

Была положительно оценена динамика сотрудничества, достигнута договоренность об организации встреч азербайджанской, узбекской и казахской диаспор.