Азербайджан продолжает строительные работы по Зангезурскому коридору

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" завершило проектные работы по реконструкции и модернизации железнодорожной инфраструктуры в Нахчыванской Автономной Республике.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЖД, строительные работы также начались в Ордубадском районе на границе с Арменией.

Строительные работы охватывают 188-километровую железнодорожную линию. Цель проекта - создание современной железнодорожной сети, соответствующей актуальным требованиям.

После завершения капитального ремонта годовая грузоподъемность железной дороги составит 15 миллионов тонн.

Отметим, что решение о восстановлении железнодорожного сообщения по Зангезурскому коридору было принято в рамках соглашения об открытии "Маршрута Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP), заключенного 8 августа в Вашингтоне.

Зангезурский коридор станет важным маршрутом грузоперевозок между Европой и Азией не только в рамках Среднего коридора, но и одним из ключевых элементов коридора Север-Юг.