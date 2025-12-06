Тяжелое ДТП в Турции

Утром 6 декабря в турецкой провинции Османие, расположенной на юге страны, произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Пассажирский автобус, следовавший из Шанлыурфы в Адану, столкнулся с грузовиком.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, по предварительным данным, авария произошла примерно в 05:00 по местному времени. В результате происшествия погибли 6 человек, ещё 11 получили ранения.

По данным СМИ, удар был настолько сильным, что некоторые пассажиры оказались зажаты между сиденьями, и освободить их удалось только после прибытия спасателей. Пострадавшие доставлены в разные больницы провинции Османие.

Часть автомагистрали в направлении города Газиантеп временно перекрыта для движения транспорта.

По факту аварии начато расследование.