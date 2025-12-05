Сильный ветер снес крышу детской больницы в России

Ветер снес крышу детской больницы в Магадане. Об этом рассказал министр здравоохранения Магаданской области Александр Витько, передает Day.Az со ссылкой на nsn.fm.

"Сильным ветром с метелью с детской инфекционной больницы унесло крышу", - написал глава Минздрава в Telegram-канале.

Как пояснил Витько, на крыше проводился капитальный ремонт кровли, предположительно, листы металла не были надежно закреплены и разлетелись. Министр подчеркнул, что рабочие и их руководство находятся на объекте и собирают листы.