Сильный ветер снес крышу детской больницы в России - ВИДЕО Ветер снес крышу детской больницы в Магадане. Об этом рассказал министр здравоохранения Магаданской области Александр Витько, передает Day.Az со ссылкой на nsn.fm. "Сильным ветром с метелью с детской инфекционной больницы унесло крышу", - написал глава Минздрава в Telegram-канале.
Как пояснил Витько, на крыше проводился капитальный ремонт кровли, предположительно, листы металла не были надежно закреплены и разлетелись. Министр подчеркнул, что рабочие и их руководство находятся на объекте и собирают листы.
