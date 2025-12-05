Президент Ильхам Алиев утвердил "Концепцию надежного партнера"

Утверждена "Концепция надежного партнера".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим, сообщает в пятницу Trend.

Согласно распоряжению, в целях повышения эффективности и прозрачности механизмов государственной поддержки предпринимательства, а также обеспечения устойчивого развития экономики утверждена "Концепция надежного партнера" (далее - Концепция).

Кабинет министров Азербайджанской Республики должен осуществлять координацию и контроль за выполнением мер, предусмотренных Концепцией. Также Кабинет министров должен раз в год информировать Президента Азербайджанской Республики о состоянии выполнения мероприятий, предусмотренных Концепцией, решать другие вопросы, вытекающие из распоряжения.

Мониторинг и оценку выполнения мер, предусмотренных Концепцией, должен проводить Центр анализа экономических реформ и коммуникаций на основании заказа Кабинета министров Азербайджанской Республики.