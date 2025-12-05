Почему на трассе Баку-Газах появились одинаковые дорожные знаки?

Одинаковые дорожные знаки были установлены на автомобильной дороге М2 Баку-Алят-Газах-государственная граница Грузии.

Как сообщает Day.Az, соответствующие кадры распространились в социальных сетях.

В Агентстве наземного транспорта Азербайджана, отвечая на запрос Milli.Az, заявили, что на данном участке в рамках проекта ведутся работы по установке новых дорожных знаков.

"В связи с этим старые знаки на указанной дороге будут демонтированы поэтапно", - отметили в агентстве.